Mulher de 71 anos é presa por tráfico em Mogi

Uma mulher, de 71 anos, foi presa em flagrante por suspeita de tráfico de drogas na noite deste domingo (6), na região central de Mogi das Cruzes. Foram apreendidas oito porções de cocaína, dez de maconha, R$ 160 e um celular.

Segundo a Polícia Militar, a suspeita foi abordada no cruzamento das ruas Coronel Moreira da Glória e Doutor Ricardo Vilela, nas proximidades da Praça Oswaldo Cruz. A PM explicou que a mulher tinha características compatíveis com denúncias sobre uma pessoa que estaria comercializando drogas na região.

Os entorpecentes e o dinheiro estavam em uma bolsa. O aparelho celular também foi apreendido, mas nenhuma irregularidade foi constatada.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes de Mogi. A mulher foi ouvida e permanece à disposição da Justiça.