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Jornal Diário de Suzano - 08/07/2026
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Polícia

Homem é morto a tiros em empresa; polícia apura motivação em Arujá

Vítima chegou a ser socorrida ao Hospital e Maternidade Ipiranga, mas não resistiu; investigação aponta que o crime pode ter sido motivado por um desacordo comercial

08 julho 2026 - 09h58Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Homicídio pode ter sido motivado por um desacordo comercial relacionado a um projetoHomicídio pode ter sido motivado por um desacordo comercial relacionado a um projeto - (Foto: Divulgação/Polícia Militar )

Um homem morreu após ser baleado na tarde desta terça-feira (7), em Arujá. A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital e Maternidade Ipiranga, mas não resistiu aos ferimentos. As informações preliminares apontam que o homicídio pode ter sido motivado por um desacordo comercial relacionado a um projeto.


Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender a ocorrência na unidade de saúde, onde foram informadas de que a vítima havia sido atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça. Apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi confirmado no hospital.


Durante as diligências, policiais colheram informações com uma testemunha e analisaram imagens de câmeras de segurança. De acordo com a corporação, o crime ocorreu em uma empresa localizada na região do Centro Industrial, onde o suspeito e a vítima conversavam antes do disparo.


Após o crime, o suspeito fugiu do local antes da chegada da polícia.


A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e localizar o autor.

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