Homem é morto a tiros em empresa; polícia apura motivação em Arujá

Um homem morreu após ser baleado na tarde desta terça-feira (7), em Arujá. A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital e Maternidade Ipiranga, mas não resistiu aos ferimentos. As informações preliminares apontam que o homicídio pode ter sido motivado por um desacordo comercial relacionado a um projeto.



Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender a ocorrência na unidade de saúde, onde foram informadas de que a vítima havia sido atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça. Apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi confirmado no hospital.



Durante as diligências, policiais colheram informações com uma testemunha e analisaram imagens de câmeras de segurança. De acordo com a corporação, o crime ocorreu em uma empresa localizada na região do Centro Industrial, onde o suspeito e a vítima conversavam antes do disparo.



Após o crime, o suspeito fugiu do local antes da chegada da polícia.



A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e localizar o autor.