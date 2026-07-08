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Jornal Diário de Suzano - 08/07/2026
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Polícia

Homem é preso por tráfico de drogas e maus tratos a cachorro em Santa Isabel

Em um cômodo de madeira, no bairro Recanto do Céu, os agentes encontraram drogas, dinheiro e um cão da raça American Bully gravemente ferido

08 julho 2026 - 09h51Por de Santa Isabel
GCM de Santa Isabel prende homem por tráfico de drogas e maus tratos a cachorroGCM de Santa Isabel prende homem por tráfico de drogas e maus tratos a cachorro - (Foto: Divulgação/Santa Isabel)

Na última sexta-feira (3), durante patrulhamento preventivo, a equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada, via Central de Atendimento (153), para averiguar denúncia de maus-tratos a animal em um cômodo de madeira, no bairro Recanto do Céu.


No local, a equipe visualizou, através de abertura existente no portão, um cão da raça American Bully caído ao solo, apresentando diversas lesões aparentes e grande quantidade de sangue ao seu redor. Diante da gravidade da situação, foi realizado o ingresso no espaço para prestar socorro ao animal.


Durante a averiguação, foram localizadas também 24 pedras de crack (5,5 g), 4 pinos contendo cocaína (5,5 g) e 14 porções de maconha (40,2 g), além da quantia de R$ 22,75 em dinheiro e um aparelho celular da marca LG.


O morador do local, identificado e detido, alegou que o cão, bem como as drogas, não lhe pertencia, que apenas estava os guardando para alguém, mas não sabia o nome ou paradeiro dessa pessoa.


A equipe do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Prefeitura de Santa Isabel foi acionada e constatou que o animal apresentava diversas lesões compatíveis com agressões por instrumento contundente, incluindo lesão ocular, hematomas na cabeça, pescoço e demais partes do corpo, sendo recolhido para atendimento veterinário.


O indivíduo recebeu voz de prisão pela GCM e foi conduzido, juntamente com os objetos apreendidos, à Delegacia de Polícia de Arujá, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e maus-tratos a animal (art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98), representando ainda pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 


As drogas, dinheiro, aparelho celular e o animal permaneceram apreendidos, sendo elaborado o boletim de ocorrência e adotadas as demais providências de polícia judiciária.

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