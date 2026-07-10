Homem é preso por tráfico com 643 porções de drogas em Mogi

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (09), no distrito de Braz Cubas, em Mogi das Cruzes. Foram apreendidas 643 porções de entorpecentes, entre maconha, crack e cocaína, totalizando mais de 1 quilo de drogas, além de R$ 524, um celular e um simulacro de arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, na rua Professor Gumercindo Coelho, os agentes avistaram três homens. Dois deles, ao notarem a equipe policial, fugiram.

O terceiro suspeito foi abordado. Questionado, o homem alegou que estava no local para realizar um conserto na rede de água e afirmou que os responsáveis pelo tráfico conseguiram fugir.

Durante a busca no local, em uma casa abandonada, foram localizadas 287 porções de maconha, 181 de crack e 175 de cocaína, além de um celular, uma réplica de arma de fogo e R$ 524.

A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas na Central de Flagrantes de Mogi. O homem permanece à disposição da Justiça.