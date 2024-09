Comandante da PM dá início em operação com 2 mil PMs na região

Foi iniciada na tarde desta sexta-feira (20) a “Operação Impacto Metropolitano - Alto Tietê”, contra o crime organizado. Cerca de 2 mil policiais participam da ação e 480 viaturas de várias modalidades de policiamento. A operação ocorre em três cidades: Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos.

O comandante da Polícia Militar de São Paulo, coronel Cássio Araújo de Freitas, deu início à ação, no Parque Max Feffer, em Suzano. Ele classificou o trabalho como uma demonstração de força em locais onde há oscilação da criminalidade.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) acompanhou o início dos trabalhos da polícia.

O comandante falou da importância da ação no Alto Tietê. “Não é uma operação pequena. É uma das maiores que a Polícia Militar desenvolve. O criminoso só respeita a força. Ele tem que identificar no policial alguém mais forte do que ele. É uma demonstração de força, para o criminoso entender que se ele for ofensivo com alguma patrulha, ele terá a resposta que a lei nos confere”, disse o coronel.

Segundo o comandante, a operação foi baseada em uma análise criminal. “Os policiais saem do local com suas missões identificadas. Sabem os locais onde fará a patrulha e, alguns deles, com os nomes dos indivíduos procurados. É uma operação de inteligência”, disse.

O momento de “saidinha temporária” de detentos dos presídios motivou a execução da ação policial. “Os indicadores mostram isso. Quando tem a saída temporária de presos, há um aumento significativo de homicídios e roubos”, finalizou.