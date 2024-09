Confronto com a polícia termina em uma morte e uma prisão em flagrante em Itaquá

Um confronto com a Polícia Militar, no início da madrugada de domingo (15), terminou com a morte de um homem e em uma prisão em flagrante. O caso aconteceu na Estrada do Mandimirim, em Itaquaquecetuba.

De acordo com a Secretária de Segurança Pública (SSP), policiais militares estavam realizando patrulhamento quando se depararam com um carro que havia sido roubado em Suzano.

Durante a abordagem, os dois homens tentaram fugir. Um suspeito apontou uma arma em direção aos agentes, que interviram. O homem ferido foi encaminhado ao Hospital Santa Marcelina, onde veio a óbito.

O segundo suspeito foi preso em flagrante por roubo de veículo e foi encaminhado à Delegacia de Itaquaquecetuba, onde o caso foi registrado.

Foi solicitada perícia no local, nas armas dos policiais e do suspeito.