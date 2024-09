Coronel Chen do 17º Batalhão de Mogi é transferido e alega motivação política

O Tenente-Coronel da Polícia Militar Joel Chen foi transferido para o 39º BPM/M de São Vicente, conforme publicação no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira (4).

Chen, que era o comandante do 17º Batalhão de Mogi das Cruzes, estava de licença do cargo para concorrer como vice-prefeito ao lado do candidato Caio Cunha. Segundo ele, sua transferência tem motivações políticas.

Em um vídeo postado nas redes sociais, Chen se despediu de Mogi.

"Hoje recebi a informação da minha transferência, através do Diário Oficial. Quero que todos saibam que essa mudança foi motivada por interesses políticos", afirmou.

O Tenente-Coronel declarou que continuará firme na campanha de Caio Cunha, buscando o melhor para os moradores de Mogi.

"Meu compromisso com o mogiano permanece. A vontade do outro grupo de retomar o controle da cidade é tão grande que deram um golpe baixo. Só que nem tudo vale na política", desabafou.

De acordo com o Diário Oficial do Estado, quem deve assumir o comando do 17º BPM/M é o Tenente Gilberto Tsutomu Ito, do 32º BPM/M.

O DS tentou contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e até o fechamento desta reportagem não recebeu retorno.