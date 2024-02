Corpo de homem desaparecido em Suzano é encontrado próximo à Rodovia Índio-Tibiriçá

O corpo do homem desaparecido junto de uma mulher na madrugada desta quarta-feira foi encontrado, por volta das 15h50, desta quarta, no Rio Ribeirão das Pedras, próximo à Rodovia Índio-Tibiriçá. A busca agora continua para encontrar a mulher.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (Cobom) o casal não é da região. Eles foram atravessar a Estrada Antônio Jorge, que estava alagada, e a correnteza arrastou o carro para dentro de um rio.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local durante a madrugada e a manhã desta quarta-feira e o carro já foi retirado do local, mas somente o homem foi encontrado a mulher ainda não foi localizada.

Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Suzano afirmou que a Defesa Civil está apoiando o Corpo de Bombeiros na operação da busca do casal que desapareceu "após o veículo em que estava ter sido levado pelas águas do Ribeirão das Pedras".

"O carro já foi removido e a Polícia Militar iria apresentar a ocorrência à Delegacia Central de Polícia", disse a Prefeitura.

A administração confirma que o casal não é de Suzano, mas tem familiares na cidade e, por isso, estavam no município.