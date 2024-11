Corpo de homem é encontrado nos trilhos da Linha 11-Coral da CPTM

Um corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no trecho entre as estações Antônio Gianetti Neto e Ferraz de Vasconcelos, na Linha 11-Coral, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na manhã deste domingo (3).

Segundo informações do Boletim de Ocorrência (B.O), fornecidas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a vítima foi encontrada com um corte no pescoço e não havia sinais de atropelamento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local.

O caso foi registrado como morte suspeita pela Delegacia de Ferraz de Vasconcelos, que solicitou perícia e exames ao Instituto Médico Legal (IML).

CPTM

De acordo com a CPTM, o corpo foi encontrado por agentes de segurança por volta das 8h30. A companhia informou que vai colaborar com a investigação policial, inclusive com o resgate das imagens dos trens que passaram no local.