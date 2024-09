Corpo é encontrado em terreno baldio em Ferraz

Um corpo foi encontrado em um terreno baldio, nos fundos de uma residência, nesta segunda-feira (23), na rua Shosaburo Kawamura, no bairro Cambiri, em Ferraz de Vasconcelos.

Segundo o Boletim de Ocorrência, policiais estavam em patrulhamento quando foram informados sobre o encontro de um cadáver no terreno baldio.

Ao chegarem no local, os policiais se depararam com a vítima, do sexo masculino, parcialmente enterrado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

A família da vítima compareceu ao DP e declarou que o corpo pode ser de um rapaz desaparecido em Ferraz de Vasconcelos desde o dia 18 de agosto. No entanto, ainda não há confirmação oficial.

Foi solicitada a perícia técnica no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Suzano para a realização de exames. O setor de homicídios de Mogi das Cruzes foi acionado para investigar o caso.