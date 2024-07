Crimes de violência contra a mulher caem 36,25% no 1º semestre

Contrariando o que aponta o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os crimes cometidos contra mulheres em Suzano tiveram uma queda de 36,25% no primeiro semestre de 2024. Os dados estatísticos são da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e comparam o primeiro semestre de 2023 com o mesmo período de 2024.

O relatório divulgado nesta semana aponta que, no ano passado, 1.467 mulheres foram vítimas de feminicídio no País, ou seja, assassinadas por serem mulheres, representando um aumento de 0,8%. As principais vítimas foram mulheres negras, que sofreram agressões dentro da própria casa, na maioria das vezes por seus companheiros. Em 21% dos casos de violência, os ex-cônjuges foram os responsáveis. Aumentos também foram observados nas agressões (9,2%) e na violência doméstica (10%).

Em Suzano, no ano passado, houve uma tentativa de feminicídio em março e, neste ano, um caso em maio. Casos de ameaça foram registrados 293 vezes em 2023, e houve uma queda de 8,23% de um ano para outro, com 268 registros no primeiro semestre deste ano. Apesar da queda, esse crime ainda foi o mais registrado no período.

A delegada da DDM de Suzano, Silmara Marcelino, analisou os dados e diz que, apesar das estatísticas indicarem queda, ainda há muitos números subnotificados. Os dados sobre violência contra a mulher podem ser registrados na DDM, nas delegacias de polícia e por meio de Boletim de Ocorrência online.

“Como as ocorrências são registradas em vários DPs, não temos uma dimensão exata dos crimes contra a mulher. Muitas das que são agredidas ou ameaçadas não fazem denúncia”, explicou.

Os delitos de violência física também se mantiveram em alta de um ano para outro, com uma diferença de 44,31%. Em 2023, foram 176 registros, enquanto neste ano foram 98. Os crimes de violência moral reduziram 70,86%, com 151 casos no ano anterior e apenas 44 neste ano. Crimes de violência sexual tiveram uma redução de 83,33%, com 24 casos registrados no ano passado e apenas 4 neste ano. Os delitos de violência patrimonial tiveram uma queda de 48,27%, passando de 29 casos para 15.

Silmara ressalta que ainda há muito o que melhorar na segurança das mulheres para diminuir as estatísticas.

“Não acredito que a redução signifique que as mulheres se sintam mais seguras. Acredito que ainda há muito o que melhorar para garantir a integridade delas”, comentou.