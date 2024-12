Discussão entre clientes e funcionário termina com um ferido por arma de fogo em Ferraz

Um homem, de 20 anos, foi atingido por um tiro de raspão no rosto após se envolver em uma discussão com funcionários dentro de um estabelecimento no bairro Tanquinho, em Ferraz de Vasconcelos.

O caso ocorreu na madrugada deste domingo (8). A vítima e o irmão teriam iniciado uma discussão com funcionários e outros clientes dentro do estabelecimento. O proprietário então expulsou os envolvidos, mas a discussão continuou do lado de fora.

Durante a confusão, o empresário teria sacado uma arma e disparado contra a vítima, que foi atingida de raspão no rosto.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

No entanto, nenhuma arma foi encontrada e não foram localizados vestígios de disparos no local.

A vítima foi encaminhada para a realização de exame de corpo de delito, e um inquérito policial foi instaurado para ouvir testemunhas e dar prosseguimento às investigações.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia de Ferraz de Vasconcelos.