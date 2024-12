Discussão por som alto termina com homem esfaqueado em Mogi

Um homem, de 35 anos, morreu após ser esfaqueado no pescoço durante uma briga entre vizinhos neste domingo (1º), no Jardim Aeroporto, em Mogi das Cruzes.

O autor do crime foi preso em flagrante. Devido aos antecedentes criminais do suspeito, o delegado solicitou a conversão da prisão em preventiva.

De acordo com o boletim de ocorrência, a briga começou porque a vítima estava ouvindo música em volume alto, o que incomodava o vizinho. O suspeito pediu várias vezes para que o som fosse abaixado, mas não foi atendido.

Na tarde do domingo, durante mais uma discussão, a vítima colocou a cabeça para fora da janela e foi atingida por uma facada no pescoço desferida pelo vizinho.

Testemunhas informaram à polícia que os dois eram amigos, mas já haviam discutido anteriormente pelo mesmo motivo.

Após a facada, parentes da vítima tentaram levá-la a pé até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas ele perdeu muito sangue e desfaleceu a caminho. A vítima, ainda,chegou a ser levada de carro até a UPA, por familiares, mas recebeu os primeiros-socorros e, na sequência, morreu.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito dentro de casa, ainda segurando a faca usada no crime. Segundo a companheira do suspeito, ele tem problemas com o consumo excessivo de álcool, bebendo diariamente.

O caso foi registrado como homicídio por motivo fútil na Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes.