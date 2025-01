Dois adolescentes são apreendidos pela PM com moto roubada em Mogi

Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) com uma moto roubada na última quarta-feira (22), no Jardim Aeroporto III, em Mogi das Cruzes. Na fuga, os jovens tentaram se esconder em um córrego, mas acabaram apreendidos. Um terceiro conseguiu fugir.

De acordo com a PM, a ação começou após o Centro de Operações da Polícia Militar informar que três suspeitos estavam circulando em uma moto sem placa pela Avenida Constelation, no Distrito de Brás Cubas. Ainda de acordo com a corporação, os agentes localizaram e uma breve perseguição foi iniciada.

Durante a fuga, os suspeitos caíram da moto e fugiram. Dois deles foram encontrados em um córrego, enquanto o terceiro conseguiu fugir.

Ainda conforme a PM informou, os agentes realizaram uma vistoria e identificaram que os sinais de identificação foram adulterados. Uma vítima compareceu ao local e reconheceu os dois adolescentes como os autores do roubo. Os menores, a vítima e a motocicleta foram levadas à Central de Polícia Judiciária. Os adolescentes ficaram à disposição da Justiça.