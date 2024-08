Dois homens são encontrados mortos dentro de um poço na Índio-Tibiriçá, em Suzano

Dois homens, ainda não identificados, foram encontrados mortos dentro de um poço de inspeção na Rodovia Índio-Tibiriçá, em Suzano, no início da tarde desta sexta-feira (9). As informações são da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Os corpos foram encontrados por volta das 12 horas, no Distrito de Palmeiras. O local fica próximo de uma linha férrea.

Funcionários da EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia no Alto Tietê, realizavam uma inspeção em sua linha subterrânea, quando encontraram os corpos. Segundo a EDP, imediatamente, ambos acionaram a Polícia e o Corpo de Bombeiros. A empresa informou que “aguarda a apuração dos fatos pelas autoridades competentes”.

Em contato com o DS, o Corpo de Bombeiros informou que suspeita que, provavelmente, ambos tentaram furtar fiação e foram eletrocutados. A SSP informou que foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado como morte suspeita no 1° DP de Suzano.