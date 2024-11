Dois homens são presos suspeitos de roubo e porte ilegal de arma em Mogi

Dois homens foram presos na noite de sexta-feira (1°), em Mogi das Cruzes. Segundo a Polícia Militar (PM), ambos são suspeitos de roubo e porte ilegal de arma.

Segundo a corporação, policiais militares da Força Tática foram informados de que dois homens roubaram um Renault Sandero pela Estrada Joaquim Pereira de Carvalho e foram em direção à Estrada do Furuyama.

Os policiais abordaram o veículo com as características informadas. Na busca, os agentes encontraram uma espingarda com três munições intactas no banco traseiro do veículo.

Os suspeitos foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária. No local, foram reconhecidos pelas vítimas do veículo roubado como autores do crime. Ambos permaneceram presos.