Dois ônibus e uma van se envolvem em acidente no Centro de Suzano

Dois ônibus e uma van se envolveram em um acidente na manhã desta terça-feira (11), na Rua Benjamin Constant, no Centro de Suzano. Segundo a Prefeitura de Suzano, o acidente ocorre por volta das 11h15. Não houve feridos.

Os ônibus envolvidos no acidente faziam as linhas Terminal/Sete Cruzes (08TR) e Jardim Novo Colorado/Quaresmeira (20TR). A van do sistema complementar operava pela Linha 21, do Jardim Fernandes.

Segundo a Prefeitura, o tacógrafo de um dos ônibus indicava velocidade de 23 km/h no momento da colisão, mas as circunstâncias em que o acidente ocorreu ainda estão sendo apuradas pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana.

Ainda segundo a Prefeitura, os agentes da pasta chegaram no local minutos depois do ocorrido. Neste momento, o coletivo menos danificado foi retirado da via. Devido ao acidente, houve uma pequena lentidão no ponto de embarque e desembarque de passageiros, mas o fluxo na faixa esquerda continuou livre, segundo informou o órgão municipal.

Na sequência, os demais veículos envolvidos na ocorrência foram retirados e o trânsito voltou a fluir normalmente.