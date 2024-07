Dois suspeitos são presos após rastreador apontar localização de veículo roubado em Mogi

A Polícia Militar prendeu, nesta segunda-feira (15), dois homens suspeitos de terem participado do roubo de um veículo em Mogi das Cruzes. A perseguição teve início na Avenida Japão, onde o carro foi roubado.



A vítima informou aos policiais que um rastreador instalado no veículo estava apontando sua localização nas proximidades da Rua Padre Antônio Bareta, no Parque das Varinhas.



Equipes policiais se deslocaram até o local. Ao chegarem, os policiais encontraram quatro suspeitos retirando as rodas do veículo roubado. Com a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir por uma área de mata.



A polícia montou um cerco policial com o apoio de outras viaturas e do Helicóptero Águia. Após algumas horas de busca, dois dos suspeitos foram capturados ao saírem da mata na Rodovia Engenheiro Cândido do Rego Chaves. Os outros dois conseguiram fugir e ainda estão sendo procurados.



Durante a abordagem, a dupla detida confessou o roubo e revelou que outro veículo, estacionado próximo ao local, pertencia a um deles e seria utilizado para transportar as peças do carro roubado.



Os criminosos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde permanecem presos à disposição da Justiça.