Duas pessoas ficam levemente feridas após carreta tombar na alça de acesso ao Rodoanel

Atualizado às 13h39

Duas pessoas tiveram ferimentos leves após um caminhão tombar, na madrugada desta terça-feira (16), na alça de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), em Suzano. De acordo com a SPMar, concessionária que administra a via, os feridos foram levados ao hospital e passam bem.

O acidente ocorreu na alça de acesso sentido São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Segundo as primeiras informações, a carreta teria atingido a mureta de proteção e tombado. O resgate foi acionado e levou as vítimas ao Pronto-Socorro (PS) Municipal. Segundo a SPMar, as vítimas tiveram ferimentos leves.

A concessionária também disse que o caminhão levava bobinas de papel e seguia para a empresa Melhoramentos, em Suzano. A hipótese é de que a carga, possivelmente, possa ter corroborado para que a carreta tombasse, depois de atingir a mureta de proteção.

Trânsito

Com o acidente, o tráfego da rodovia, sentido Suzano, foi bloqueado. O congestionamento chegou a nove quilômetros, desde o cruzamento com a Avenida Ítalo Adami, em Itaquaquecetuba. O fluxo de carros foi liberado a partir das 7 horas. O DS esteve no trecho, às 9h36, e a via ainda apresenta pontos de lentidão por causa do excesso de veículos.