Dupla de adolescentes é apreendida por furto de correntes de ouro em Suzano

Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos, nesta quinta-feira (7), acusados de praticar furtos de correntes de ouro, na Rua General Francisco Gliceriom, em Suzano. Segundo os Policiais Militares da Primeira Companhia do 32 º Batalhão, os agentes monitoravam os locais de ação dos infratores há dias.

Na data da apreensão, por volta das 15h, os policiais receberam informações de integrantes do programa Vizinhança Solidária sobre uma mulher que havia sido vítima de dois infratores na Rua Eliziel Alves Costa.

As buscas pelos suspeitos acabaram na Rua General Francisco Glicério, onde a dupla foi identificada e abordada por volta das 16h. Eles confessaram o crime, mas disseram que dispensaram o produto do furto momentos antes de serem abordados.

Um deles afirmou que vendia mercadorias nos trens e, após ter os itens apreendidos, passou a acompanhar indivíduos que praticam furtos na região central da cidade. O segundo abordado, que se livrou da corrente momentos antes da ação policial, confessou a participação no furto de ontem e em outras ações semelhantes que ocorreram nos dias 29 e 30 de abril.

Os indivíduos foram levados até a delegacia, onde foram ouvidos na presença dos responsáveis e depois foram liberados. Foi instaurado um inquérito que fará o reconhecimento formal dos acusados por meio das imagens que registraram as ações do grupo criminoso e os próprios depoimentos dos envolvidos, que confessaram as ações delituosas, do Programa Vizinhança Solidária.

Outras ações

Uma das ocorrências aconteceu no dia 29 de abril, por volta das 12h30min, na Rua Benjamin Constant.

Segundo a vítima, ela foi surpreendida por um indivíduo que se aproximou e puxou a corrente que portava no pescoço. Na ocasião, ela afirmou que o infrator se juntou a outros três integrantes do grupo e fugiram em direção à Rua XV de Novembro, e não foram mais vistos.

No dia 30, outra ação do grupo também foi registrada por imagens na Rua ToKuya Hiruta, onde duas mulheres, mãe e filha, foram surpreendidas pela ação do adolescente, que se aproximou e arrancou uma corrente de ouro com pingente de esmeralda e depois correu sentido à Rua Francisco Glicério, acompanhado de um comparsa.