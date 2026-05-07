GCM apreende 225 porções de entorpecente no Jardim Colorado e no Miguel Badra

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio de equipes da Força Patrulha, apreendeu 225 porções de entorpecentes nos bairros Jardim Colorado e Cidade Miguel Badra, em ações realizadas nesta terça e quarta-feira (05 e 06/05).

No caso mais recente, a localização ocorreu durante patrulhamento da “Operação Saturação” pela rua Claudemar Otávio de Oliveira, no Jardim Colorado, no período da manhã. Os agentes encontraram uma estrutura improvisada na calçada e, durante a averiguação, foram encontradas 40 porções de cocaína, 18 de maconha e 20 de crack, totalizando cerca de 1,5 quilo de entorpecentes.

A “Operação Saturação” vem sendo realizada pelas equipes da Força Patrulha nos três períodos do dia no bairro, com foco no combate ao tráfico de drogas, além de coibir a prática de outros crimes, como roubos e furtos.

Já no dia anterior, por volta das 15h10, a Força Patrulha apreendeu 147 porções de drogas na rua 30, no bairro Cidade Miguel Badra, sendo 81 porções de cocaína, 32 de maconha e 34 de crack.

O atendimento teve início após denúncia anônima sobre um suspeito que estaria praticando tráfico na região. Os agentes se deslocaram até o endereço informado e, durante as buscas, localizaram uma sacola contendo os entorpecentes. Nenhum suspeito foi encontrado no local.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou o trabalho das equipes e a importância das operações permanentes de combate ao tráfico. “O enfrentamento ao tráfico de drogas é uma das prioridades da nossa Guarda Civil Municipal. As operações contínuas reforçam a presença dos nossos agentes nos bairros e contribuem diretamente para reforçar a segurança da população”, afirmou.