Governo de SP destina R$ 14,8 milhões para reformas em escolas do Alto Tietê

O Governo de São Paulo anuncia, neste sábado (9), o início de obras de reforma e manutenção em dez escolas estaduais da região do Alto Tietê. Com investimento de R$ 14,8 milhões, as intervenções beneficiarão unidades nos municípios de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá e Suzano. O cronograma de serviços inclui a ampliação de salas de aula, reforma de coberturas, muros, banheiros, pintura geral e manejo arbóreo.

O anúncio, que será realizado durante a Caravana 3D - Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo na região do Alto Tietê, também destinará R$ 246 mil para a rede municipal de Poá. O recurso será aplicado na aquisição de mais de 100 notebooks educacionais para 21 unidades de ensino. Desde janeiro de 2023, o Governo de São Paulo já destinou R$ 74,5 milhões para 230 obras de infraestrutura escolar em sete municípios da região.

Caravana 3D

A Caravana 3D é uma iniciativa do Governo de São Paulo que percorre todas as regiões do estado para levar políticas públicas com foco nos três pilares da gestão: desenvolvimento, dignidade e diálogo. A proposta é fortalecer a articulação com os municípios, promovendo entregas e investimentos que considerem as necessidades locais e contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.

A Caravana reforça o compromisso do governo paulista com uma atuação mais próxima e integrada, baseada na escuta do cidadão e no diálogo com lideranças locais. Em cada etapa, são realizadas visitas aos municípios e ocorrem anúncios de ações concretas nas áreas de saúde, educação, habitação, infraestrutura e segurança.