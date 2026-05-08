Dupla é presa com quase 200 porções de drogas em Santa Isabel

Dois homens foram presos, na noite desta quinta-feira (7), com mais de 100 parangas de maconha e 70 pinos de cocaína, na Vila Gumercindo, em Santa Isabel. Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam fazendo patrulhamento pela rua Norte quando ouviram gritos, parecendo pedidos de socorro, vindos de uma casa localizada em uma via sem saída.

A equipe, suspeitando de uma possível situação de violência em andamento, tentaram contato com os moradores e, após autorização de uma mulher que estava no imóvel, entraram no quintal. Ao se aproximarem da porta principal, dois indivíduos fugiram em direção aos fundos da residência.

Com apoio de outra equipe policial, os suspeitos foram localizados escondidos na lavanderia da casa. Próximo ao local, os policiais encontraram uma bolsa contendo entorpecentes e dinheiro trocado, o que levantou suspeita de tráfico de drogas.

Durante a averiguação no interior da residência, os agentes localizaram R$ 6.229 sobre uma cama, em diversas notas de dinheiro em espécie. A polícia afirmou ainda que havia forte odor de maconha no ambiente e no numerário encontrado.

Além disso, foram encontrados R$ 800 com um dos suspeitos, R$ 95 em moedas dentro de um veículo e mais R$ 20,75 em moedas armazenados em uma mochila. Também foram apreendidos quatro aparelhos celulares.

Entre os entorpecentes apreendidos estavam 78 pinos de cocaína, uma sacola com cocaína a granel, 103 porções de maconha e um pote contendo a droga em maior quantidade.

De acordo com a polícia, todo o atendimento foi registrado pelas câmeras operacionais portáteis utilizadas pelos policiais. Os suspeitos, as drogas, o dinheiro e os objetos apreendidos permaneceram à disposição da Justiça.