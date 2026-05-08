Polícia Civil descobre plantação de maconha dentro de edifício em Mogi

A Polícia Civil descobriu um edifício de três andares em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, com uma estrutura voltada ao cultivo e armazenamento de maconha. A ação foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Bernardo do Campo, na quinta-feira (7), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Segundo a polícia, o imóvel, que fica na Vila São Paulo, tinha um galpão em um dos andares de 100 metros quadrados adaptado com estufa, equipado com aparelhos de ar-condicionado, ventiladores e equipamentos utilizados para o cultivo da droga.

No local, foram encontradas centenas de plantas de maconha em diferentes estágios de crescimento, além de porções da droga prensada prontas para venda. Também foram apreendidos notebook, celulares, balanças, máquina de embalagem a vácuo e máquina utilizada para processamento da cannabis.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma das investigadas de 28 anos tentou fugir ao perceber a presença policial e resistiu à abordagem. A outra mulher de 38 anos foi encontrada escondida em um dos cômodos da estufa.

Durante as buscas, os policiais localizaram tijolos de maconha dentro dos veículos utilizados pelas suspeitas, estacionados em frente ao imóvel. Em um deles também foram apreendidos R$ 1,1 mil em dinheiro.

A perícia do Instituto de Criminalística esteve no local e realizou testes preliminares que apontaram resultado positivo para THC, substância presente na maconha. As plantas e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados para análise pericial.

As duas mulheres foram levadas para a Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes e indiciadas por tráfico de drogas, associação para o tráfico e produção de drogas. A autoridade policial também representou pela prisão preventiva das investigadas.