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Jornal Diário de Suzano - 08/05/2026
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Polícia

Grupo abandona 215 porções de drogas durante fuga em Suzano

Segundo os agentes, eles correram após notarem a aproximação da viatura policial

08 maio 2026 - 12h30Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Grupo abandona 215 porções de drogas durante fuga em SuzanoGrupo abandona 215 porções de drogas durante fuga em Suzano - (Foto: Divulgação)

Um grupo de suspeitos abandonou uma sacola contendo 215 porções de drogas diversas durante fuga de abordagem policial na noite desta quinta-feira (7), no bairro Jardim Cacique, em Suzano. O material foi recolhido e apreendido no distrito policial central da cidade.

Segundo os policiais da Primeira Companhia do 32 º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, os indivíduos passaram a correr em várias direções após notarem a aproximação da viatura. Eles não foram mais vistos.

Durante a fuga, eles abandonaram uma sacola contendo cocaína, maconha e crack, fracionadas para venda, além de R$ 188.

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