Grupo abandona 215 porções de drogas durante fuga em Suzano

Um grupo de suspeitos abandonou uma sacola contendo 215 porções de drogas diversas durante fuga de abordagem policial na noite desta quinta-feira (7), no bairro Jardim Cacique, em Suzano. O material foi recolhido e apreendido no distrito policial central da cidade.

Segundo os policiais da Primeira Companhia do 32 º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, os indivíduos passaram a correr em várias direções após notarem a aproximação da viatura. Eles não foram mais vistos.

Durante a fuga, eles abandonaram uma sacola contendo cocaína, maconha e crack, fracionadas para venda, além de R$ 188.