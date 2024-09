Dupla é presa após furto de ar-condicionado em Mogi

Dois suspeitos foram presos após furtarem um ar-condicionado de um comércio, no Centro de Mogi das Cruzes, na madrugada desta sexta-feira (27).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), policiais militares foram informados de que uma dupla invadiu um comércio na Rua Coronel Souza Franco. No local, os agentes foram informados que os suspeitos fugiram em direção à Praça do Carmo.

Os policiais foram até o local e encontraram a dupla carregando o aparelho. Ainda segundo o B.O, os policiais realizaram uma busca pessoal e encontraram uma mochila com ferramentas utilizadas no crime.

Os suspeitos, bem como os objetos apreendidos, foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram presos.