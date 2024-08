Dupla é presa pela PM, em Mogi, com veículo furtado em Bertioga

A Polícia Militar (PM) prendeu, no último sábado (17), dois suspeitos que estavam em uma van furtada em Bertioga, no litoral sul de São Paulo. A dupla trafegava com o automóvel na Vila Cléo, quando foi abordada por policiais do Comando de Força Patrulha.

Segundo a PM, agentes realizavam um patrulhamento de supervisão pela Avenida Henrique Peres quando suspeitaram de um Fiat/Ducato. Os policiais abordaram os suspeitos e realizaram uma vistoria na van. Os agentes constataram que o veículo foi furtado, no mesmo dia, em Bertioga.

Segundo a corporação, a dupla estava com uma chave “micha”, dois celulares e outros objetos. Todo o material apreendido e o veículo foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária, onde ambos permaneceram presos e à dispoisção da Justiça.