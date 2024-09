Em sete ocorrências, GCM prende dois e localiza 498 entorpecentes

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) atuaram em sete ocorrências entre quinta-feira da semana passada e a última quarta-feira (19 a 25/09). As ações culminaram na prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas e na localização de 498 unidades de entorpecentes, em dois casos distintos. Além disso, a GCM prestou apoio em duas ocorrências de furto, recuperou um veículo roubado e recolheu três motocicletas irregulares ao pátio municipal. As operações foram coordenadas pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), pela Força Patrulha e pelo Canil da GCM.

A primeira prisão por tráfico ocorreu pouco depois das 17 horas de quinta-feira (19/09). Equipes da Romu trafegavam pela rua Germano Fiamini, Jardim Colorado, quando avistaram um indivíduo que, ao perceber a viatura, começou a correr, sendo contido por pessoas do bairro em seguida. Durante a abordagem, foi encontrada com o suspeito uma bolsa contendo R$ 592 e 86 porções de cocaína, 94 de maconha, 11 de dry (uma droga derivada da maconha) e 99 de crack. Posteriormente, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Central.

Dois dias depois, no sábado (21/09), pouco depois da meia-noite, a Romu se deslocou até a região do Jardim Casa Branca e, ao chegar à estrada dos Fernandes, avistou um homem conduzindo uma Honda CG, de cor azul, com possíveis indícios de adulteração no emplacamento, suspeita que motivou a abordagem. Durante a vistoria, a equipe constatou que a moto estava em mau estado de conservação. Como medida, o veículo foi recolhido.

No domingo (22/09), durante um novo patrulhamento na estrada dos Fernandes, por volta da 0h40, os agentes da Romu avistaram duas motocicletas que aparentavam estar abandonadas na via. Ao realizarem a inspeção, foi possível identificar que uma delas era uma Honda CG cinza e a outra uma Sundown Web prata, sem a placa. Diante da situação e considerando que as motocicletas estavam em um ponto inadequado, os guardas decidiram recolhê-las ao pátio municipal.

Ainda no mesmo dia, às 8 horas, a Força Patrulha foi acionada com informações sobre uma possível comercialização de drogas na rua Murilo Mattos Faria, no bairro Cidade Boa Vista. Os agentes se dirigiram ao local e, ao chegarem, observaram um indivíduo em meio a uma área de mata. Durante a revista pessoal, eles encontraram uma bolsa contendo 114 porções de maconha, 55 de cocaína e 39 de crack. O suspeito foi conduzido à Delegacia Central.

Na sequência, em uma nova ocorrência, a Força Patrulha foi acionada para verificar um caso de furto em que o suspeito havia sido detido por algumas pessoas na rua Campos Salles, na região central. No local, por volta das 14 horas, os guardas identificaram o suspeito junto com a bicicleta que havia sido subtraída. Com o apoio da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), as partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia Central.

Na tarde da segunda-feira (23/09), o GPA patrulhava a rua Roberto Ferreira Ribas, no Jardim Varan, quando avistaram, em uma área de mata, dois para-choques de veículos abandonados no chão. Para averiguar melhor, os agentes adentraram ao local e localizaram uma motocicleta Dafra Cruisym, preta, sem placa. Foi realizada uma pesquisa pela numeração do chassi, que indicou que a motocicleta tinha registro de roubo. O veículo foi recolhido e encaminhado ao 2º Distrito Policial do Boa Vista.

Por fim, na quarta-feira, às 10 horas, o Canil foi acionado via rádio para verificar um caso de furto em andamento na avenida Governador Mário Covas, a Marginal do Una, nas proximidades do bairro Vila Figueira. Durante o deslocamento, os agentes receberam mais informações indicando que um homem e uma mulher haviam furtado uma folha de metal de um portão de ferro. Ao chegarem à rua Alfredo Batista Pizzolato, a equipe localizou o casal em um ferro-velho, onde tentavam vender o item. Diante da situação, o casal, os funcionários do ferro-velho e as testemunhas foram encaminhados à Delegacia Central. Essa ação teve o apoio da Romo.