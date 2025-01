Estupros no Alto Tietê crescem 16,3% entre janeiro e novembro

O número de estupros no Alto Tietê cresceu 16,3% entre janeiro e novembro, passando de 515 em 2023, para 599 em 2024. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O total de estupros se divide entre 122 envolvendo adultos e 477 com vulneráveis, em 2024. Já no ano retrasado, os números se dividem entre 111 entre adultos e 404 menores.

Das dez cidades do Alto Tietê, oito tiveram aumento no número de ocorrências em 2024, e duas tiveram redução.

Queda

Apenas Guararema e Itaquá tiveram redução no número de estupros. Em Guararema caiu de 18 para 17, o que representa 5,55% de queda. Enquanto Itaquá reduziu 4,13%, passando de 121 para 116.

Em 2024, Guararema teve três ocorrências com adultos e 14 entre vulneráveis. Já em Itaquá, os números se dividem entre 22 contra adultos e 94 contra vulneráveis.

Aumento

Oito cidades tiveram aumento no número de estupros. O maior percentual foi em Salesópolis, que cresceu 100%, passando de quatro para oito ocorrências.

Poá aparece em segundo, com 68% de aumento, passando de 25 para 42 ocorrências. Mogi é a terceira cidade, com aumento de 32,25%, passando de 155 para 205 ocorrências. A cidade com menor percentual de crescimento foi Biritiba, que aumentou em 6,25%, passando de 16 para 17 ocorrências.