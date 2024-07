Ex-jogador Dunga sofre acidente de trânsito no Paraná

O ex-jogador Dunga sofreu um acidente de trânsito na tarde deste sábado (13), em Campina Grande do Sul, no Paraná. Ele e sua esposa tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 12h30. Ainda segundo a PRF, o carro saiu da pista e capotou. O teste do bafômetro foi realizado nas vítimas e o resultado foi negativo.

Dunga foi capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil conquistou o 4º título mundial. Ele também foi o técnico da equipe nacional na Copa do Mundo de 2010.