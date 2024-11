Falso dentista é detido por exercício ilegal da profissão

Um homem, de 26 anos, foi detido sob suspeita de exercer ilegalmente a profissão de dentista. A prisão ocorreu no dia 8 de novembro, em Suzano, após denúncia feita por uma dentista que desconfiou das atividades do suspeito.

De acordo com a investigação, o homem utilizava clínicas de terceiros para atender pacientes e divulgava seus serviços odontológicos em redes sociais, mesmo sem possuir formação ou registro profissional.

A abordagem foi realizada em uma clínica localizada na área central da cidade, onde o suspeito preparava instrumentos para atender uma paciente que aguardava na recepção.

Questionado pelos policiais, ele confessou não possuir inscrição no Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo (CRO-SP).

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado no 2º Distrito Policial de Suzano, algumas vítimas já haviam recebido atendimento do falso dentista anteriormente. Durante a operação, os policiais apreenderam o celular do suspeito, além de materiais e instrumentos odontológicos.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. Após prestar depoimento, o homem foi liberado, mas segue sob investigação.