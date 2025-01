Família é rendida por trio armado e tem carro roubado em Poá

Uma família foi rendida por três suspeitos armados na Rua Fernando de Noronha, em Poá, e teve o carro roubado, na noite da última sexta-feira (3). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil investiga o roubo.

Uma das vítimas relatou à polícia que estava trafegando pela via quando foi abordada pelos indivíduos, que estavam com uma arma de fogo. Além do carro, os criminosos levaram objetos pessoais.

Na madrugada de sábado (4), o veículo foi encontrado pela Polícia Militar e devolvido à vítima.

O caso foi registrado como roubo de veículo, localização/apreensão e entrega de veículo localizado/apreendido na Delegacia de Poá.