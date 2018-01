Família suzanense está entre feridos e mortos em grave acidente na Rodovia Imigrantes

Uma família suzanense está entre as vítimas de um grave acidente que deixou duas pessoas mortas e seis feridas, na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), na altura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Uma das vítimas fatais foi identificada como Vitória Alves Furlaneto Gomes, de 21 anos. Ela e mais duas pessoas – um feirante, de 23 anos, e um garoto, de 11 anos-, são moradores no bairro Chácara Recreio Internacional, no Distrito de Palmeiras.

O acidente ocorreu na noite desta terça-feira (9), na altura do quilômetro 29, no sentido São Paulo. As vítimas estavam num Ford Ecosport, que foi atingido por uma Mercedez-Benz. Há suspeitas de que o veículo de luxo estivesse participando de um racha, quando colidiu no carro onde as duas famílias – dois casais e quatro crianças - estavam. Isto porque estava acima do limite permitido de circulação na rodovia.

Com o impacto da batida, a Ecosport ficou retorcida. Uma das passageiras morreu no local. A suzanense Vitória foi socorrida, mas também faleceu, depois de não resistir aos ferimentos. Outras duas vítimas de Suzano foram levadas a unidades médicas e continuam internadas.

Por telefone, um investigador do 3º Distrito Policial (DP) de São Bernardo do Campo, onde o caso foi registrado, disse que não há informações sobre o horário em que o corpo de Vitória será liberado. Assim, não sendo possível confirmar se ela será velada em Suzano, ou no ABC Paulista.

Racha

Testemunhas ouvidas pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apontam que o motorista da Mercedes-Benz estava praticando racha. Isto porque teriam o visto em alta velocidade. Um GM Camaro também foi visto em alta velocidade, porém, o motorista fugiu do local. A Polícia Militar (PM) conseguiu identificá-lo, no entanto, o proprietário deste segundo carro de luxo não foi localizado.