Força Patrulha captura 8º foragido durante operação 'Suzano Mais Segura'

Equipes da Força Patrulha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano detiveram nesta quinta-feira (21/11), na região central da cidade, um homem procurado pela Justiça por roubo. Essa é a oitava captura de um foragido realizada durante a operação “Suzano Mais Segura”, iniciada no mês de setembro pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã com objetivo de intensificar o patrulhamento e reduzir os índices criminais, garantindo a segurança da população que vai às ruas com mais frequência por conta das festividades de fim de ano.

Desta vez, a detenção ocorreu na rua Benjamin Constant, em atendimento a uma denúncia realizada por moradores. De acordo com a corporação, o indivíduo estaria na calçada impedindo a passagem dos pedestres em plena luz do dia. Um deles acionou a GCM, que foi até o local verificar o ocorrido.

Chegando ao ponto da via citado na denúncia, a equipe localizou o suspeito e iniciou a abordagem sem que houvesse resistência por parte dele. Nada de ilícito foi encontrado com o homem, mas, ao verificarem os documentos, os guardas constataram que ele era procurado da Justiça por roubo em Mogi das Cruzes e que já havia um mandado de prisão preventiva emitido contra ele. O homem foi levado para o Distrito Policial Central de Suzano, onde as providências foram adotadas e ele permaneceu detido.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, parabenizou os agentes pela rápida ação que culminou na captura de mais um procurado. “Nossos guardas foram treinados e estão empenhados em deter os procurados e atender as ocorrências da população. Mais uma vez fomos eficientes e ágeis, garantindo a segurança dos pedestres da região central da cidade”, declarou o chefe da pasta.

Silva também enalteceu a operação e lembrou da parceria com as polícias Civil e Militar. “As forças de segurança da nossa cidade têm se mostrado muito eficientes e isso também passa pela intensidade com que nossa GCM trabalha. Temos a certeza de que, trabalhando em conjunto com as polícias, aumentaremos a sensação de segurança para a população”, finalizou.