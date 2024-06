Força Tática prende suspeito e apreende adolescente por roubos de celulares em Poá

Um homem, de 20 anos, foi preso e um adolescente, de 17 anos, apreendidos acusados de roubar celulares de um grupo de estudantes no bairro Itaim Paulista, capital.

Foram apreendidos cinco celulares, três das vítimas e dois que os suspeitos portavam, esses últimos serão submetidos a exames periciais.

Policiais da Força Tática do 32º BPM/M, receberam a informação do roubo de celulares no Itaim Paulista, e um dos rastreadores apontava que o aparelho estava nas proximidades da Rua Boraceia, em Poá. O roubo foi praticado por dois suspeitos a bordo de uma motocicleta vermelha sem placa.

As equipes encontram a dupla na rua Belvedere, em velocidade incompatível com a via. A dupla seguiu em fuga e o condutor perdeu o controle da direção na rua Capitão João Gomide, local em que foram abordados e detidos.

Os suspeitos indicaram que os aparelhos roubados estavam escondidos, na rua Nove de Abril.

A ocorrência foi registrada no distrito policial onde o suspeito foi autuado por roubo e o adolescente sindicado por ato infracional do mesmo crime.

A moto usada no roubo, que estava em nome de um familiar do suspeito, permanece apreendida.