Furto de veículos cresce 12,5% com 394 ocorrências em 5 meses

O furto de veículos cresceu 12,5% em cinco meses em Suzano. De janeiro a maio deste ano foram registrados 394 ocorrências, enquanto que no mesmo período do ano passado foram 350.

O crime de furto é caracterizado pela ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Portanto, se o criminoso ameaçou (com ou sem uso de arma) ou agrediu a vítima para subtrair-lhe o veículo (o que caracteriza o crime de roubo e não de furto), não é possível registrar o BO pela internet.

Dados atualizados da Ituran Brasil mostram que os veículos Fiat Argo, Ford Ka e Hyundai HB20 estão no topo da lista de modelos mais roubados e furtados em São Paulo. A empresa, que atua no segmento de rastreamento veicular, verificou que somente o Fiat Argo, por exemplo, teve um aumento de 70,69% nas ocorrências de roubos ou furtos, segundo informações do Jornal O Estado de S. Paulo.