Furto de veículos em frente a condomínio mobiliza moradores

Na última semana, dois veículos foram furtados em frente ao condomínio Oriente I, localizado na rua Professor José Medina, Jardim Japão, em Suzano. A câmera de segurança do condomínio flagrou a ação criminosa dos suspeitos. As ocorrências fizeram com que moradores se mobilizassem reivindicando melhorias na segurança do entorno.

A corretora de imóveis Beatriz Casarini Crepaldi explica que os moradores estão organizando um abaixo-assinado para solicitar melhorias na área. Além da falta de iluminação pública, Beatriz destaca que a ausência de sinalização adequada na rua também contribui para a sensação de insegurança.

“Estamos nos unindo para pedir à prefeitura que melhore a segurança e a iluminação da nossa rua. A situação é insustentável e precisamos de medidas urgentes”, afirma Beatriz.

Os moradores esperam que, com essas ações, a sensação de segurança seja reforçada e os casos de furtos e outros crimes na região diminuam.

O DS buscou a Secretaria de Segurança Pública, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.

Prefeitura de Suzano

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos informou, por meio de nota, que irá verificar a informação sobre má iluminação da rua ainda nesta quinta-feira (18).

A administração destaca que a população dispõe do serviço “Ilumina Suzano”, “que tem o objetivo de promover o conserto ou a substituição de lâmpadas e outros itens em até 72 horas após a solicitação oficial”.

“O atendimento é realizado por meio do aplicativo para celular de mesmo nome, que pode ser acessado em aparelhos de sistema Android, via Google Play Store (bit.ly/IluminaSuzanoApp) e iOS, na App Store (bit.ly/IluminaSuzApple). Outro caminho para solicitar os reparos é por meio do telefone 0800-779-3310”, informou.

Sobre a falta de sinalização de trânsito, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana informou que mandará uma equipe até o local nesta sexta-feira (18/07) para verificar a situação e providenciar os reparos e ajustes necessários.

E em relação às questões de furtos, a Secretaria de Segurança de Cidadã de Suzano esclarece que esse tipo de atuação é de competência do governo do Estado.

“A Guarda Civil Municipal (GCM) está à disposição para prestar apoio às ações da Polícia Militar e atuar em conjunto quando necessário e solicitado”, informou a Prefeitura por meio de nota.