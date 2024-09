GCM atende 4 casos com prisão e captura de procurado por tráfico

A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu quatro ocorrências nos últimos três dias (13, 14 e 15/09), que culminaram na prisão de um indivíduo por violência doméstica, lesão corporal e ameaça, e de outro que era procurado pela Justiça por tráfico de drogas. Além disso, três motocicletas em situação irregular foram recolhidas. As ações foram realizadas pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), pela Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) e pela Patrulha Maria da Penha.

A ação que envolveu a detenção do indivíduo ocorreu na sexta-feira, por volta das 14h30. A Patrulha Maria da Penha foi acionada via rádio para atender a um caso de violência doméstica em um condomínio localizado na estrada de Santa Mônica, no bairro Jardim Quaresmeira. Ao chegarem ao local, os agentes foram informados pela vítima de que o ex-companheiro havia invadido a residência e a agredido na presença do filho. Com base nas características do suspeito, os guardas conseguiram localizá-lo nas proximidades do local do crime. As câmeras de segurança na área também confirmaram as ações. A vítima e o agressor foram encaminhados para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) com o apoio da equipe da Romo.

No dia seguinte, equipes da Romu, em ação conjunta com a Romo, patrulhavam a região do Jardim Colorado e, ao chegarem à rua Jeca Tatu, pouco antes das 19 horas, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita ao lado de duas motocicletas estacionadas. Durante a abordagem, foram identificadas uma Honda CG, de cor azul, e uma Mottu Sport, preta, porém nenhum dos condutores possuía habilitação. Diante das infrações, foram aplicadas as multas necessárias e fornecidas orientações sobre as irregularidades cometidas. Os veículos foram recolhidos e encaminhados ao pátio municipal.

No domingo, às 18h25, a Romu trafegava pela rua Zulmira Gara Mathias, no Jardim Casa Branca, quando avistou um indivíduo conduzindo uma Honda Pop, branca, utilizando chinelos, o que é considerado uma infração média, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Durante a abordagem, foi constatado que o veículo também estava em mau estado de conservação. Como medida, a motocicleta foi recolhida ao pátio.

Por fim, no mesmo dia, às 20h35, a Romu prendeu um indivíduo procurado pela Justiça. A ação teve início durante patrulhamento na rua Rio Grande do Norte, no Jardim Cacique, quando os agentes avistaram um pedestre em atitude suspeita. Após a abordagem e consulta de dados, foi constatado que havia um mandado de prisão contra o homem pelo crime de tráfico de drogas. Diante das circunstâncias, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central.