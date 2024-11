GCM atende a cinco ocorrências em 72 horas

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atuaram em cinco ocorrências entre a última sexta-feira, o sábado e o domingo (15, 16 e 17/11). As ações resultaram na prisão de um indivíduo por descumprimento de medida protetiva e na detenção de outro homem suspeito de embriaguez ao volante. Durante as operações, os agentes também recolheram 240 unidades de entorpecentes, localizaram duas motocicletas com registro de roubo e removeram dois veículos irregulares para o pátio municipal. As atividades foram executadas pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) e Força Patrulha.

O primeiro caso, que envolveu a localização dos entorpecentes, teve início no período da manhã quando os agentes da Força Patrulha receberam a informação de que um indivíduo estaria praticando possível tráfico de drogas na rua 30, no bairro Cidade Miguel Badra. Ao chegarem ao local, não encontraram nenhuma pessoa na via, mas observaram uma pochete abandonada em uma lixeira. Após verificarem o conteúdo da bolsa, foi possível identificar 20 porções de cocaína, 63 de maconha e 156 de crack, totalizando 240 unidades. Os materiais foram recolhidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Central.

Mais tarde, por volta do meio-dia, agentes da Romo receberam informações sobre um automóvel Volkswagen Jetta, de cor branca, que estaria sendo conduzido de forma imprudente na região central, desrespeitando sinais de trânsito e trafegando em alta velocidade. A equipe iniciou uma ronda específica para localizar o veículo e, na rua Portugal Freixo, no centro, identificou o motorista. O homem apresentava sinais de embriaguez e foi conduzido à base da Polícia Rodoviária Estadual, na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), mas se recusou a realizar o teste do etilômetro (bafômetro). Diante disso, foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Suzano (HMS), onde realizou um exame de sangue para comprovar a ingestão de álcool. Ele foi multado por embriaguez ao volante e o veículo foi entregue a familiares.

No mesmo dia, pouco depois das 21 horas, a Romu realizava uma ronda na região da Cidade Miguel Badra quando foi abordada por munícipes que relataram um caso de violência doméstica. De imediato, os GCMs se dirigiram até o local indicado e identificaram os envolvidos. A vítima, uma mulher grávida, informou que havia sido agredida pelo ex-companheiro, o qual possuía uma medida protetiva contra ele. Ela também relatou que o homem já havia sido preso anteriormente por descumprir a decisão. O agressor negou as acusações, alegando que não havia agredido a mulher e afirmou morar no mesmo endereço que ela. Diante da situação, ambos foram encaminhados ao Hospital e Maternidade Suzano (HMS) e, posteriormente, à DP Central. O homem permaneceu preso.

No sábado, às 8 horas, no mesmo bairro do caso anterior, agentes da Força Patrulha receberam uma denúncia sobre uma movimentação suspeita em um terreno baldio localizado na rua Belarmino Lucas Fernandes. Ao chegarem ao local, avistaram uma moto Yamaha XMAX, cinza, abandonada no meio do terreno. Após consulta de dados, foi constatado que o veículo havia sido roubado no município de Poá. A motocicleta foi posteriormente recuperada e entregue à Delegacia Central.

No dia seguinte, às 12h40, ocorreu uma ação envolvendo o recolhimento de duas motocicletas irregulares na rua Ramal São José, no Parque Residencial Casa Branca. Durante patrulhamento, agentes da Romo avistaram dois homens, cada um conduzindo uma Honda Titan, uma cinza e outra prata, ambas com irregularidades. O veículo de cor prata estava com a placa tapada com uma cédula de dinheiro e sem retrovisores, enquanto a de cor cinza tinha a placa parcialmente coberta. Além disso, ambos os condutores estavam de chinelo, o que é proibido pelo artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Após um breve acompanhamento, os motociclistas tentaram entrar em uma residência e colidiram com uma tela de proteção instalada no local. Após consulta, foi constatado que um dos homens não possuía carteira de habilitação. Como medida, foram aplicadas as multas necessárias, os indivíduos foram encaminhados à Delegacia Central, e as motocicletas foram recolhidas ao pátio.

Por fim, por volta das 17h45, equipes da Romu trafegavam novamente pela Cidade Miguel Badra, quando, ao passarem novamente pela rua 30, avistaram um indivíduo mexendo em uma Honda CB, dourada. Ao perceber a aproximação da equipe, o homem fugiu em direção a uma viela, não sendo possível localizá-lo. Após consultar os dados do veículo, foi constatado que havia uma queixa de roubo. Posteriormente, foi feito contato com o responsável, que teve seu bem restituído.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, enfatizou que a GCM tem respondido às denúncias de forma ágil e precisa. “Qualquer denúncia ou chamada é apurada de forma criteriosa e com rapidez, permitindo que os agentes garantam agilidade nos atendimentos. Em dias movimentados, em que recebemos diversos tipos de ocorrências, é essencial oferecer suporte imediato às vítimas. Além disso, nossa atuação também busca identificar e coibir irregularidades que possam comprometer a segurança da população”, afirmou.