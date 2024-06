GCM atende ocorrências de direção perigosa e embriaguez ao volante

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atendeu dois casos de infrações no trânsito envolvendo embriaguez ao volante e atropelamento. As ações ocorreram na sexta-feira e domingo passados (21 e 23/06) e foram encaminhadas à Polícia Civil.

O primeiro atendimento teve início por volta de 1h20 quando os agentes patrulhavam a rua Professora Luiza Hidaka, no bairro Jardim Colorado, e avistaram o motorista de um veículo Ford Fiesta, de cor preto, praticando direção perigosa com frenagens bruscas e acelerações repentinas. A GCM iniciou o acompanhamento e solicitou a parada, que foi ignorada pelo condutor. Pouco tempo depois, o automóvel colidiu com uma árvore e o motorista foi socorrido ao Hospital e Maternidade de Suzano (HMS) para cuidados médicos. Após ser liberado, ele foi encaminhado para a Delegacia Central, onde foi solicitada a coleta de sangue devido aos sinais de consumo de álcool. O veículo foi recolhido e o motorista prestou depoimento à Polícia Civil.

Já no domingo, os agentes realizavam rondas na região do Jardim Alterópolis, pouco depois das 19 horas, quando foram avisados por moradores sobre o atropelamento a um pedestre ocorrido na estrada do Portão do Ronda, em que o motorista havia fugido do local. Com base nessas informações, os guardas iniciaram buscas para encontrar o indivíduo e, posteriormente, localizaram o veículo Kia Picanto, cinza, que apresentava danos na parte dianteira devido ao acidente. A vítima recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada, juntamente com o suspeito, para a Delegacia Central. Na ocasião, foi solicitada a coleta de sangue do acusado para verificar a possível ingestão de bebida alcoólica.

A GCM informa que, ao presenciar atividades suspeitas ou irregulares, os moradores podem efetuar denúncias pelos telefones (11) 4746-3297, (11) 4745-2150 e 153.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, enfatizou que dirigir sob o efeito de álcool pode trazer graves consequências tanto para os ocupantes do veículo quanto para quem passa pela rua. “A GCM atuou de maneira impecável, em ambos os casos, para impedir que esses motoristas continuassem conduzindo os veículos em condições adversas. Essas ações visam não apenas coibir infrações, mas também proteger a população. É importante destacar que álcool e direção não devem se misturar, pois podem resultar em situações perigosas”, afirmou o chefe da pasta.