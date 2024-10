GCM atende quatro ocorrências, combate tráfico de drogas e recupera carros

Ao menos quatro ocorrências foram atendidas pela Guarda Civil Municipal (GCM) entre os dias 25 e 29 de setembro (quarta-feira e domingo). As ações tiveram como objetivo combater o tráfico de entorpecentes e recuperar veículos roubados. Todos os casos foram atendidos pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

Em uma das ocorrências, os agentes apreenderam uma motocicleta que se chocou contra um poste após a fuga de dois indivíduos em alta velocidade. O caso aconteceu na última sexta-feira (27/09), no momento em que os guardas da Romu realizavam um patrulhamento pela rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66) e uma moto da marca Honda, de cor azul, passou pela viatura com a placa parcialmente coberta, o que despertou suspeitas por parte dos GCMs. De imediato, os guardas iniciaram um acompanhamento e presenciaram diversas conversões e manobras perigosas da dupla que estava no veículo.

Em determinado momento, já na avenida Lourenço de Souza Franco, em Mogi das Cruzes, os homens perderam o controle da moto e bateram em um poste. Os guardas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu ambos e os levaram para o hospital. A motocicleta foi apreendida e levada para a Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes.

Essa foi a segunda ocorrência atendida pelos agentes da Romu. A primeira foi dois dias antes, na quarta-feira, também em uma via de grande movimento de Suzano. A equipe realizava um patrulhamento pela rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), na altura do bairro Vila Sol Nascente, perto das 23 horas, quando observou um furgão Renault Master, branco, pertencente a uma empresa de alimentos, abandonado no meio da via.

Os guardas foram averiguar a situação e, ao verificarem o interior do veículo, encontraram a carteira de habilitação de uma vítima de roubo. Em contato com o proprietário do documento, os agentes foram informados de que o veículo havia sido levado horas antes, na capital paulista. O furgão foi guinchado e conduzido à Delegacia Central de Polícia. Posteriormente, os representantes da empresa e os responsáveis pelo furgão também compareceram no local.

Já no domingo (29/09), a Romu realizou duas ações na cidade: a primeira delas foi no Jardim Caxangá, bairro do centro expandido. Os agentes realizavam um patrulhamento por volta das 18h10, na rua Iracy Umbelina de Jesus, quando se depararam com um indivíduo que levava uma mochila e um volume na cintura.

A abordagem foi realizada e os guardas constataram que se tratava de uma pochete com dinheiro. Ao ser questionado, o suspeito confessou aos agentes a prática de tráfico de entorpecentes. Ele foi detido em flagrante e conduzido para a Delegacia Central de Suzano. Com ele, os agentes localizaram 256 porções de cocaína, 77 de maconha, um cartão QR Code plastificado utilizado para pagamentos digitais e R$ 230.

Pouco tempo depois, por volta das 23 horas, os guardas realizavam patrulhamento pela mesma região quando foram informados por moradores de que havia uma motocicleta de grande porte abandonada na estrada do Yamane, no Jardim Casa Branca. Chegando ao local, a equipe encontrou o uma Yamaha XJ6, preta, em uma área erma do bairro. Ao verificarem o emplacamento do veículo, os agentes localizaram o proprietário que afirmou ter sido roubado minutos antes. A moto foi levada para a delegacia, sendo posteriormente devolvida ao dono.