GCM atende quatro ocorrências que resultam em dois presos e três motos apreendidas

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, deteve dois indivíduos e apreendeu três motocicletas durante quatro ocorrências atendidas no último domingo e segunda-feira (06 e 07/10). As ações culminaram ainda no recolhimento de dez metros de fios que foram furtados no centro.

O primeiro caso foi registrado por volta das 17h15 de domingo. Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) foram informados de que homens em duas motocicletas portavam armas de fogo e realizavam manobras perigosas pelas vias do bairro Jardim Colorado. Os guardas foram até a rua Catarina Parente Irente e se depararam com os veículos, uma Honda CG Star, de cor preta, e uma Honda CG Fan, prata, sem equipamentos necessários para circulação. Durante a abordagem, eles constataram ainda que uma das motos estava sem emplacamento. Os condutores foram multados e as motocicletas foram apreendidas e levadas ao pátio municipal.

Os outros três casos aconteceram na segunda-feira e um deles chamou a atenção dos agentes da Força Patrulha por conta da ousadia empregada pelo indivíduo, que escolheu o viaduto Leon Feffer para cometer um furto de fios. O homem foi flagrado por uma câmera da Central de Segurança Integrada (CSI) às 4h26 e detido em flagrante. Ele confessou o crime e foi conduzido para a Delegacia Central de Polícia, onde permaneceu preso.

Mais tarde, agentes da Patrulha Maria da Penha detiveram um homem suspeito de praticar violência doméstica contra a própria mãe dentro de casa na estrada do Areião, no Jardim Maitê. A vítima acionou o grupamento por volta das 16h40 para denunciar o filho, que estava sob efeito de entorpecentes e quebrando móveis.

Ao chegarem ao local, os agentes surpreenderam o homem, que foi detido e levado para a Delegacia Central de Polícia. De acordo com a corporação, o homem estava solto há cerca de 20 dias e responde por diversos crimes como agressão física à ex-companheira, descumprimento de medida protetiva, tráfico de drogas e desacato.

Por fim, os agentes da Força Patrulha recuperaram uma motocicleta Royal Enfield, preta, roubada em um loteamento que fica no bairro Cidade Miguel Badra. Os guardas estavam em patrulhamento na segunda-feira, por volta das 20 horas, quando avistaram um indivíduo na mata com uma motocicleta. Ao se deparar com a viatura, o homem fugiu deixando o veículo para trás.

Em contato com o proprietário, os agentes constataram que a moto havia sido roubada instantes antes, quando a vítima chegava em casa, na cidade de Itaquaquecetuba. Diante dos fatos, os guardas solicitaram um guincho e conduziram o veículo até a 4ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano para, posteriormente, ser devolvido ao dono.