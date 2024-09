GCM atende seis com recuperação de dois automóveis em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu a seis ocorrências entre quarta e sexta-feira da semana passada (18 a 20/09). As ações resultaram na recuperação de dois automóveis com queixas de roubo, na detenção de um indivíduo procurado pela Justiça pelo crime de estupro e no resgate de sete animais silvestres. Além disso, a GCM prestou apoio na “Operação Ferrum”, realizada em parceria com o setor de Fiscalização e Posturas, em dois ferros-velhos na cidade. Os atendimentos foram realizados pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e pelo Canil da corporação.

O primeiro atendimento, que resultou na localização de um automóvel roubado, ocorreu por volta das 16h40 após denúncia feita aos agentes da Romu sobre um Chevrolet Corsa, de cor azul, que havia sido subtraído há poucos minutos. Com as informações em mãos, a equipe iniciou uma ronda e avistou o veículo sendo conduzido no sentido contrário da via na rua Vereador João Batista Fitipaldi, no bairro Vila Maluf. Após a abordagem, foram identificados três indivíduos dentro do carro, que foram encaminhados ao 2º Distrito Policial, no Boa Vista.

No dia seguinte (19/09), durante a tarde, equipes da Romu receberam informações via rádio sobre o roubo de um Fiat Argo, branco, ocorrido nas proximidades da região do Boa Vista Paulista. De imediato, os agentes iniciaram buscas e localizaram o veículo abandonado na rua Terijo Vicole. Após conferirem a numeração da placa e do chassi, foi confirmado que se tratava do automóvel roubado, que foi então encaminhado por guincho até a Delegacia de Polícia Central e, posteriormente, devolvido ao proprietário.

Ainda no mesmo dia, pouco depois das 21 horas, guardas da Romu estavam em patrulhamento pela região do Jardim Alterópolis quando, ao chegarem à rua Ezequiel Correa Machado, observaram um indivíduo que, ao avistar a GCM, mudou rapidamente de direção. Devido ao comportamento suspeito, foi realizada a abordagem. Durante a consulta de dados, foi revelado que o homem era procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável. O acusado foi encaminhado à DP Central.

Na sexta-feira, pela manhã, agentes do GPA e do Canil prestaram apoio ao setor de Fiscalização e Posturas na fiscalização de ferros-velhos com o intuito de coibir o comércio de materiais provenientes de atividades ilícitas. Em uma das ações, um estabelecimento localizado na avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo, recebeu uma notificação devido à falta da documentação necessária para o funcionamento. O prazo para regularização é de 30 dias.

Em seguida, por volta do meio-dia, equipes do GPA foram acionadas para duas ocorrências envolvendo o resgate de animais silvestres. A primeira ocorreu na rua Oneide Maria Turri, no Vila Fátima. Ao chegarem ao local, os agentes conversaram com o solicitante, que informou que seu cão havia atacado um animal.