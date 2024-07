GCM atende seis ocorrências entre quinta e feriado prolongado

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã informa que a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atendeu seis ocorrências durante a última quinta-feira e no feriado prolongado (04, 05, 06 e 07/07). As ações resultaram na atuação em um caso de princípio de incêndio e outro de fogo em mata, na localização de 240 unidades de entorpecentes, na recuperação de um automóvel, uma motocicleta e um celular com queixa de roubo, além do recolhimento de dois veículos com numeração adulterada.

Os trabalhos foram realizados pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), e os casos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Central.

O primeiro atendimento ocorreu por volta das 10 horas, quando a equipe do GPA foi solicitada via rádio para verificar um suposto crime ambiental na rua Atlântica, no bairro Jardim Revista. Ao chegarem ao local, um indivíduo informou que havia colocado fogo em um monte de lixo, mas apagou as chamas com a chegada da GCM. A equipe orientou o munícipe sobre os riscos de um incêndio com maiores proporções.

Ainda no mesmo dia, às 16 horas, os guardas percorriam a estrada dos Fernandes, na altura do bairro Sete Cruzes, quando foram interceptados por um motorista que informou sobre um incêndio próximo à mata. O GPA solicitou a presença da Defesa Civil, que realizou uma avaliação técnica e, em seguida, acionou o Corpo de Bombeiros para conter as chamas que estavam se propagando em lixos e entulhos.

Na última sexta-feira (05/07), pouco depois da meia-noite, quando os agentes da Romu realizaram uma ronda preventiva na região do Jardim Alterópolis. Ao entrarem na avenida Deputado José de Souza Cândido, avistaram um grupo de pessoas próximo a uma área de mata, desmontando duas motocicletas. O grupo dispersou rapidamente ao perceber a viatura da guarnição. No local, foi possível identificar duas motocicletas Honda CG, uma de cor cinza e outra prata. A primeira havia sido roubada há poucos minutos em Ferraz de Vasconcelos, enquanto a outra estava com a numeração do chassi adulterada. Ambas foram encaminhadas à DP Central, onde a moto roubada foi restituída ao proprietário e a de numeração alterada foi apreendida pela Polícia Civil.

No dia seguinte (06/07), pouco antes das 18 horas, a equipe da Romu recebeu uma denúncia de que um automóvel Hyundai Ix35, preto, estava abandonado na rua do Rubi, no Jardim Monte Cristo. O proprietário foi identificado e conduzido, junto com o carro, para a Delegacia Central, onde informou que havia sido assaltado em sua residência, em Poá. Após apresentar os documentos necessários, ele pôde reaver o bem.

Já no último domingo (07/07), o grupamento trafegava pela rua Brasil Para Cristo, no Jardim Colorado, quando avistou um indivíduo com comportamento suspeito, segurando uma sacola. Ao notar a presença da equipe, o homem fugiu. Houve um breve acompanhamento em uma viela, mas o suspeito conseguiu escapar pelos telhados das residências, deixando para trás uma sacola contendo 162 porções de cocaína, 58 de crack, quatro de maconha e 16 frascos de lança-perfume. O material foi recolhido e encaminhado à Polícia Civil.

Por fim, ainda na tarde do domingo, os guardas percorriam a rua Hélio Guimarães Lanzas, no Miguel Badra, quando avistaram dois indivíduos em uma Honda CG Titan, vermelha. Ao perceberem a presença da GCM, tentaram fugir, mas foram detidos em seguida. Na abordagem, foi identificado que a numeração do chassi da motocicleta estava adulterada e, com um dos homens, foi encontrado um aparelho telefônico que, após consulta, revelou ser roubado. Ao ser questionada, a dupla recusou a fornecer seus dados pessoais, dificultando a verificação de informações. Diante da situação, eles foram encaminhados à DP Central, onde deverão ser investigados por adulteração e receptação.

“Devido ao final de semana que compõe um feriado prolongado, a Guarda Civil Municipal intensificou suas rondas preventivas para assegurar a segurança da cidade. Como resultado dessas operações, foram recuperados um automóvel e uma motocicleta que haviam sido roubados, e foram recolhidos dois veículos com numerações adulteradas, que poderiam ser utilizados em atividades criminosas, foram retirados de circulação. Além disso, crimes ambientais foram rapidamente contidos graças à agilidade dos agentes”, afirmou o secretário Afrânio Evaristo da Silva.