GCM autua responsável por acidente no Suzanópolis e recupera celular furtado no Colorado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano autuou a responsável por um acidente que causou colisão com um estabelecimento comercial no Jardim Suzanópolis, e recuperou um celular furtado após averiguação de suspeito realizada no Jardim Colorado. As ocorrências foram conduzidas, respectivamente, pela Patrulha Maria da Penha, no último domingo (12/01), e pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), na terça-feira desta semana (14/01). No primeiro caso, a mulher responderá pelos crimes de embriaguez ao volante, dano ao patrimônio e direção sem habilitação. No segundo, o indivíduo abordado vai responder pelo crime de receptação. Ninguém foi preso.

A ocorrência no Jardim Suzanópolis foi iniciada quando a equipe da Patrulha Maria da Penha foi solicitada pelo Comando Força Patrulha para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito sem vítimas na rua Antônia Bocuzzi Lopes. Ao chegar no local, os agentes foram informados que a condutora perdeu o controle do veículo que dirigia, colidiu contra um estabelecimento comercial e adentrou em uma residência. O impacto resultou em danos ao portão e à estrutura do imóvel.

O proprietário do veículo envolvido, de modelo Fiat Argo Cinza, se identificou como motorista de aplicativo. Ele declarou ter autorizado a passageira a conduzir o veículo. Entretanto, foi constatado que a ela não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apresentava teor alcoólico de 0,58 miligramas por litro (mg/L), conforme teste de etilômetro, muito acima do mínimo tolerado (0,04 mg/L), configurando crime de trânsito.

Diante dos fatos, foram aplicadas as medidas administrativas cabíveis, resultando em duas autuações. Uma destinada ao proprietário do carro, por entregar direção de veículo a pessoa não habilitada. E outra à mulher, por estar dirigindo sob a influência de álcool. Ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital e Maternidade de Suzano para coleta de sangue, cuja amostra foi entregue à Delegacia de Polícia Central, para análise e instauração do processo investigatório destinado à apuração dos fatos.

Já a ocorrência no Jardim Colorado foi desencadeada após patrulhamento dos agentes municipais pela rua Cacique, quando a equipe da Romu suspeitou de um homem que carregava um celular na linha da cintura. Diante da situação, foi realizada abordagem para averiguação.

Ao constatar a numeração do dispositivo e realizar consulta ao sistema da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), os guardas confirmaram que o aparelho em questão tratava-se de um celular furtado. Por conta do fato, o indivíduo foi conduzido à DP Central para apresentação à autoridade policial de plantão, que tomou ciência da ocorrência. O celular foi devolvido ao dono.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino Dias, afirmou que a GCM agiu com a presteza necessária tanto para chegar rapidamente ao local do acidente no Suzanópolis quanto para recuperar o celular furtado. “Tomamos as providências necessárias com relação à responsável pelo crime de trânsito e com o indivíduo envolvido no crime de receptação. O preparo dos agentes foi fundamental para a condução correta desses casos”, declarou o chefe da pasta.