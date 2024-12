GCM captura foragido, recupera motocicletas roubadas e localiza drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), promoveu quatro atendimentos na última sexta-feira (06/12). As ações resultaram na captura de um foragido da Justiça, na recuperação de duas motocicletas roubadas e na localização de 288 porções de entorpecentes.

O primeiro veículo foi recuperado por volta das 16 horas pelos agentes do GPA, que patrulhavam a rua Milton Pereira Vidal, no bairro do Sesc. Durante o trajeto, a equipe notou marcas de pneus no início da entrada da Área de Proteção Ambiental (APA) da Várzea do Tietê e, para verificar o que poderia ter ocorrido, os agentes entraram na área de mata e localizaram uma Honda Elite, de cor cinza. Uma consulta à placa confirmou que o veículo era produto de roubo e, após a remoção, o caso foi registrado no 2º Distrito Policial do Boa Vista.

O segundo caso ocorreu pouco depois das 17 horas, enquanto agentes da Romu realizavam uma ronda na região do Jardim Colorado. Ao chegarem à rua Rio Grande do Norte, identificaram diversas pessoas reunidas na calçada, que fugiram ao avistar a viatura e entraram em um terreno baldio. Apesar de não conseguir detê-las, os agentes realizaram buscas no local e encontraram uma sacola plástica com 111 porções de maconha, 93 unidades de crack, um comprimido de ecstasy e 20 frascos de lança-perfume, somando 288 porções de entorpecentes, que foram recolhidos e levados para a Delegacia de Polícia Central.

Logo em seguida, às 18 horas, a Romu circulava pela rua Sebastião Bastos da Silva, no Parque Palmeiras, quando observaram um homem com comportamento suspeito próximo à linha férrea. Foi realizada a abordagem e o indivíduo forneceu o nome de seu irmão para despistar a equipe. Contudo, após a verificação, foi constatado que ele havia escapado da Penitenciária de Presidente Prudente, região oeste do Estado de São Paulo, há dois anos, pelo crime de roubo. Como medida, o homem foi detido e encaminhado para a DP Central.

Por fim, a segunda moto recuperada foi encontrada na avenida Francisco Marengo, na altura Vila Célia. A equipe da Romu estava próxima à região quando foi abordada por um munícipe que relatou ter presenciado o roubo de uma motocicleta Honda CG, azul, na avenida mencionada, momentos antes. A equipe fez buscas e avistou o veículo e dois suspeitos, que abandonaram a moto e fugiram em direções opostas, sem que fosse possível detê-los.

Foi realizada a consulta de dados por meio da numeração do chassi, já que o veículo estava sem a placa, o que confirmou o registro da queixa de roubo. O guincho foi solicitado para levar a moto até a Delegacia Central, onde o proprietário foi comunicado.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, destacou as diferenças entre os casos atendidos pela GCM. “As ações envolveram diversas situações, como operações preventivas, abordagem de suspeitos e buscas por veículos e entorpecentes, com o objetivo de garantir a segurança da população e coibir atividades criminosas. Cada caso exigiu uma análise para determinar o melhor procedimento a ser adotado, além de assegurar uma resposta ágil às demandas da cidade. Parabenizo a GCM pelas ações realizadas, que demonstraram compromisso e profissionalismo no atendimento à população”, afirmou o chefe da pasta.