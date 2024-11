GCM captura procurado, detém homem por tráfico e localiza 918 porções de drogas

Atendimentos realizados pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano na sexta-feira e no sábado (22 e 23/11) da última semana resultaram na captura de um procurado pela Justiça pelo crime de roubo e na prisão de um indivíduo por tráfico de drogas, além da localização de 918 unidades de entorpecentes em três ocorrências distintas. A GCM também recolheu ao pátio municipal uma motocicleta por falta de equipamento de segurança obrigatório.

A primeira ação ocorreu por volta das 13 horas, quando agentes do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) patrulhavam a rua Eziquiel Corrêa Machado, no bairro Jardim Alterópolis. Durante o percurso, a equipe avistou um indivíduo em um terreno baldio, que conseguiu fugir ao notar a presença dos GCMs. Apesar disso, foram realizadas buscas no local e localizado uma bolsa contendo 45 porções de crack, 41 unidades de maconha e 59 porções de cocaína, totalizando 145 entorpecentes. Os itens foram recolhidos e encaminhados ao 2° Distrito Policial do Boa Vista.

Mais tarde, pouco depois das 15 horas, em um caso semelhante ao anterior, agentes do Canil da GCM percorriam a região do Jardim Colorado e, ao chegar à rua Rio Grande do Norte, flagraram um homem em um terreno. Ao avistar a viatura, o suspeito fugiu, mas com o apoio do cão Taurus, a equipe encontrou no local um estojo contendo R$ 70 e, em uma sacola amarrada em uma árvore, 24 porções de entorpecentes, sendo 13 de maconha, cinco de crack e seis frascos de lança-perfume. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central.

O caso que resultou na prisão do suspeito teve início às 15h45, quando a equipe da Força Patrulha realizava uma ronda na rua Antônio Pires, no Jardim São Luís, no distrito de Palmeiras. Minutos após acessar a via, a equipe avistou um indivíduo na rua com comportamento suspeito e aparentemente incomodado com a presença da GCM, o que motivou a abordagem. Ao lado do homem, foi encontrada uma espécie de gaveta embaixo de uma blusa. Ao verificar o conteúdo, foram localizados 216 porções de maconha, 518 de cocaína, 11 de crack e quatro unidades de drogas sintéticas ainda não identificadas, sendo ao todo 749 entorpecentes. Além disso, foram encontrados um caderno com anotações sobre a comercialização das substâncias e R$ 51,70. Todas as evidências foram recolhidas e encaminhadas ao 1º Distrito Policial de Palmeiras.

No dia seguinte, durante uma ronda de rotina na região do Jardim Colorado, os guardas da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) avistaram, na rua Germano Fiamini, um grupo de pessoas reunidas na via pública. Ao notarem a aproximação dos agentes, os indivíduos dispersaram, fugindo em direções opostas. Um dos suspeitos tentou se esconder atrás de um muro, chamando a atenção da equipe. Durante a abordagem, ele apresentou informações inconsistentes, fornecendo um nome falso. Entretanto, após ser questionado novamente, ele acabou revelando seu verdadeiro nome. Por meio de consulta ao sistema, foi confirmado que o homem era foragido da Justiça, com um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Ele havia escapado do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) masculino de São Vicente, no litoral de São Paulo. Diante da confirmação, foi preso e conduzido à Delegacia Central.

Moto recolhida

Além dessas ações, ainda na sexta-feira (22/11), horas após o último caso, os guardas da Romu e da Força Patrulha foram acionados, por meio de uma denúncia, para verificar um caso de perturbação de sossego na rua Geraldo Gomes Sandim, no Jardim Leblon. Ao chegarem ao local, às 23 horas, as equipes identificaram o proprietário do estabelecimento e o orientaram sobre as normas da Lei Complementar 256/14, que regula situações de ruído e incômodo à vizinhança. Após encerrar a ocorrência, enquanto deixavam o local, os agentes avistaram um homem conduzindo uma motocicleta Yamaha YBR, de cor vermelha, sem utilizar o capacete. Durante a abordagem, o condutor informou que não possuía nenhum documento do veículo. Diante disso, como medida administrativa, a motocicleta foi recolhida ao pátio municipal, conforme previsto na legislação de trânsito vigente.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, enfatizou a relevância das rondas preventivas realizadas pela GCM. “A maioria dos casos foi solucionado devido à atenção constante dos agentes durante os patrulhamentos preventivos, que são realizados de forma estratégica em todos os cantos da cidade. Essa abordagem permite uma presença mais efetiva e ágil da nossa Guarda Civil Municipal, ajudando a prevenir incidentes e oferecendo maior segurança à população”, pontuou.