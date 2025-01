GCM de Itaquá apreende drogas e desmantela dupla do golpe 'saidinha de banco'

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou entre sexta (24) e segunda-feira (27) a Operação Paz e Tranquilidade, voltada ao combate de práticas ilícitas como tráfico de drogas, perturbação do sossego e outros crimes. Três pessoas foram presas em flagrante, entorpecentes apreendidos e veículos recuperados.

Na sexta (24), a GCM intensificou a ronda em mais de 20 bairros mapeados. No Monte Belo, os agentes encontraram 292 porções de drogas dentro de uma mochila abandonada em uma área de mata.

Já na Quinta da Boa Vista, um homem de aproximadamente 40 anos foi detido em flagrante com 35 porções de drogas entre maconha, skank e cocaína, além de R$ 60 em notas trocadas, provenientes do tráfico.

Outra ação ocorreu no Caiuby, onde os guardas localizaram uma casa bomba, imóvel utilizado para armazenar drogas antes da distribuição. No local, foram apreendidas 408 porções de entorpecentes.

No sábado (25), os agentes recuperaram uma motocicleta roubada no Maragogipe, que foi devolvida ao proprietário após verificação da procedência. Além disso, um veículo foi localizado na Chácara Holiday e direcionado para as devidas providências.

No mesmo período, a corporação atendeu 65 ocorrências relacionadas à perturbação do sossego. As equipes realizaram orientações nos locais e solicitaram aos responsáveis que reduzissem o volume, sem necessidade de aplicação de multa.

"A criminalidade não tem vez em Itaquá. Temos equipes percorrendo todos os bairros diariamente com rondas preventivas e a população reconhece o nosso trabalho", contou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.

A ação foi encerrada na segunda (27) e marcada pela prisão em flagrante de duas mulheres que aplicaram o golpe "saidinha de banco" contra uma idosa na região central. As mulheres abordaram a vítima e a convenceram de que foi contemplada com um prêmio. Confiando na promessa, a idosa entregou sua bolsa contendo R$ 1,3 mil, valor sacado momentos antes em uma agência bancária.

Após pegar o dinheiro, as golpistas fugiram, mas foram rapidamente detidas pela GCM. Segundo informações da corporação, as mulheres já eram conhecidas na área para aplicarem esse tipo de golpe. Os casos foram registrados na Delegacia Central.

"Em Itaquá temos lei e ordem. Não há espaço para atividades ilícitas, sobretudo tendo pessoas honestas sendo vítimas da bandidagem. Vamos seguir reforçando os investimentos para garantir a paz e a tranquilidade de quem merece", completou o prefeito Eduardo Boigues.