GCM de Itaquá atende 75 chamadas de perturbação de sossego no final de semana

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba atendeu, entre sexta-feira (20) e domingo (22), 75 chamados de perturbação de sossego. Durante a Operação Calmaria, os agentes atuaram nos bairros contra festas clandestinas e os chamados "fluxos", ocorrências denunciadas pela população.

Na sexta, as equipes atuaram na fiscalização de adegas e estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas. Já no sábado, os agentes realizaram orientações em estabelecimentos comerciais na comunidade Tubulação, no Jardim Miray.

Por fim, no domingo, no Parque Viviane, foi impedida a formação de um fluxo contendo paredões de som. Proprietários de estabelecimentos comerciais e carros com equipamentos sonoros foram orientados sobre as leis vigentes e a dispersão do público. O caminhão Tempestade foi acionado, mas não houve a necessidade do uso de força.

Para denúncias de fluxos ou perturbação do sossego, a GCM atende pelo 153.