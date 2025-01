GCM de Itaquá atende chamados de perturbação de sossego e recupera carro roubado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou, entre sexta (3) e segunda-feira (6), mais uma operação de reforço na segurança da cidade. Os agentes atenderam 37 chamados relacionados à perturbação do sossego público, recuperaram um veículo roubado e realizaram rondas nos bairros.



As equipes foram em locais que costumam registrar reclamações de barulho excessivo e irregularidades no comércio de bebidas alcoólicas que vendem para menores de idade. Na região da Cidade Kemel, divisa com Poá, um veículo roubado foi identificado e devolvido ao dono.



Além disso, foram realizados bloqueios relâmpagos em pontos estratégicos, com vistas a automóveis e motocicletas irregulares. A presença das equipes também foi reforçada nas proximidades de equipamentos públicos para garantir a integridade dos locais e inibir crimes.



"A GCM é um suporte fundamental para a população. O trabalho tem o objetivo de proporcionar um ambiente mais seguro e tranquilo para os moradores dos bairros e assim vamos seguir com foco total", disse o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.



"Mais importante que atuar e fazer rondas, é ter a confiança dos moradores, como a nossa guarda tem. A população denuncia, vê que tem retorno e apoia o nosso trabalho", completou o prefeito Eduardo Boigues.



Os cidadãos podem acionar a corporação pelos números de telefone 153, (11) 4753-1108, (11) 4753-1421 ou (11) 4642-4659.